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Milan, cambia il futuro del big? L’annuncio e il punto di Romano

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Milan, cambia il futuro del big? L’annuncio e il punto di Romano
Calciatori del Milan in gruppo dopo la rete al Como
Milan in gruppo

In un campionato ancora con tanti punti di domanda, l’unica certezza di questo Milan si chiama Luka Modric. In meno di un anno il croato si è preso centrocampo e popolo milanista, illuminando i campi della Serie A con la sua immensa qualità. Resta, però, da chiarire il suo futuro. Un futuro che sembra orientato ad essere ancora a forti tinte rossonere.

“Futuro Modric? Vi svelo il suo sogno”, Romano racconta tutto

Un rapporto tra il croato e Modric che continua a crescere di giorno in giorno. L’esposizione del suo Pallone d’Oro a Casa Milan, è stata solo la ciliegina sulla torta, di un amore pronto a continuare anche la prossima stagione, con un obiettivo e sogno comune ben chiaro.

Modric in campo
Luka Modric in campo durante Milan-Sassuolo

A raccontarlo è Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:

“Modric è tentato dal giocare la Champions League con la maglia del Milan, la squadra che tifa da quando era bambino. Da parte del Milan è in atto un corteggiamento per restare insieme. Corteggiamento che coinvolge tutti: Allegri, dirigenti e compagni”.

Antonio Bruzzano, giornalista - quasi - sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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