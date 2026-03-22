Milan, cambia il futuro del big? L’annuncio e il punto di Romano

In un campionato ancora con tanti punti di domanda, l’unica certezza di questo Milan si chiama Luka Modric. In meno di un anno il croato si è preso centrocampo e popolo milanista, illuminando i campi della Serie A con la sua immensa qualità. Resta, però, da chiarire il suo futuro. Un futuro che sembra orientato ad essere ancora a forti tinte rossonere.
“Futuro Modric? Vi svelo il suo sogno”, Romano racconta tutto
Un rapporto tra il croato e Modric che continua a crescere di giorno in giorno. L’esposizione del suo Pallone d’Oro a Casa Milan, è stata solo la ciliegina sulla torta, di un amore pronto a continuare anche la prossima stagione, con un obiettivo e sogno comune ben chiaro.
A raccontarlo è Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:
“Modric è tentato dal giocare la Champions League con la maglia del Milan, la squadra che tifa da quando era bambino. Da parte del Milan è in atto un corteggiamento per restare insieme. Corteggiamento che coinvolge tutti: Allegri, dirigenti e compagni”.