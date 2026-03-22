Milan, Modric ad un bivio: il croato riflette sul suo futuro in rossonero

Riparte la marcia del Milan, che dopo il brutto K.O. all’Olimpico con la Lazio, ritrova i tre punti a San Siro contro il Torino. Una vittoria sofferta, principalmente negli ultimi minuti dopo il rigore del 3-2 segnato dai granata, ma assolutamente meritata. La vetta ora dista cinque punti, con i rossoneri che stasera tiferanno Fiorentina sperando in un passo falso dell’Inter. Il finale di stagione si prospetta intenso, soprattutto per Luka Modric, che nelle prossime settimane prenderà anche una decisione sul suo futuro.

Modric, il Milan spinge per il rinnovo: tutto dipende dal rossonero

Come riportato da Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, il Milan non ha dubbi su Modric. Il club rossonero è rimasto ovviamente convinto dalle prestazioni del croato e ora starebbe spingendo per un rinnovo fino al 2027. L’ex Real sta pensando sul da farsi, con la possibilità di giocare la Champions League con la casacca rossonera che lo stuzzica e non poco.

Chiunque sul fronte Milan, a partire dalla dirigenza, passando per Allegri e arrivando ai giocatori, stanno provando a convincere Modric a restare. Tutto dipende quindi dal croato e da quali siano le sue intenzioni: se continuare ad alti livelli e regalarsi un’ultima grande stagione ad alti livelli, o se invece lasciarsi alle spalle il calcio europeo che conta. In ogni caso, il Milan non può far altro che ringraziarlo per quanto fatto in questa stagione.