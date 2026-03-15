“Mi aspetto di più”, Capello critico con un rossonero: l’accusa fa interrogare il Milan

Fabio Capello, nell’intervista odierna a La Gazzetta dello Sport punta il dito su chi, secondo lui, deve dare di più: Rafael Leao. Il portoghese non ha convinto l’ex mister nel derby vinto contro l’Inter: serve maggior costanza per puntare ancora più in alto.

“Non mi è piaciuto”: Capello bacchetta Leao

Seppur non ancora al top della condizione fisica, per Capello non ci sono dubbi: questo Leao non basta e non è quello a cui siamo abituati. L’ex tecnico si aspetta molto di più dal portoghese, che non ha inciso come ci si aspettava neppure nel derby della Madonnina:

“Mi aspetto di più da Leao. Forse non sta ancora benissimo, ma nel derby non mi è piaciuto granché e quando ha avuto le occasioni per colpire, è stato insolitamente lento e si è fatto infastidire”

Allegri attende risposte (e gol) da Rafa

Le parole di Capello arrivano in un momento delicatissimo per il Milan di Allegri: i rossoneri continuano ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica, e ogni partita può essere decisiva per una rimonta che sarebbe clamorosa. Leao, a partire da questa sera contro la Lazio, dovrà iniziare ad essere l’arma in più come ai vecchi tempi.

Quella scintilla che lo rendeva imprevedibile e letale, oggi, manca tanto ed è sotto gli occhi di tutti. Ma c’è ancora un finale di stagione da giocare: in questa corsa Scudetto, se dovesse tornare devastante come qualche stagione fa, il Milan potrebbe seriamente impensierire l’Inter.