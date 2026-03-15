“Mi aspetto di più”, Capello critico con un rossonero: l’accusa fa interrogare il Milan

di
Fabio Capello allo stadio

Fabio Capello, nell’intervista odierna a La Gazzetta dello Sport punta il dito su chi, secondo lui, deve dare di più: Rafael Leao. Il portoghese non ha convinto l’ex mister nel derby vinto contro l’Inter: serve maggior costanza per puntare ancora più in alto.

“Non mi è piaciuto”: Capello bacchetta Leao

Seppur non ancora al top della condizione fisica, per Capello non ci sono dubbi: questo Leao non basta e non è quello a cui siamo abituati. L’ex tecnico si aspetta molto di più dal portoghese, che non ha inciso come ci si aspettava neppure nel derby della Madonnina:

“Mi aspetto di più da Leao. Forse non sta ancora benissimo, ma nel derby non mi è piaciuto granché e quando ha avuto le occasioni per colpire, è stato insolitamente lento e si è fatto infastidire”

Leao triste durante il derby di Milano
Rafael Leao in primo piano

Allegri attende risposte (e gol) da Rafa

Le parole di Capello arrivano in un momento delicatissimo per il Milan di Allegri: i rossoneri continuano ad inseguire l’Inter in vetta alla classifica, e ogni partita può essere decisiva per una rimonta che sarebbe clamorosa. Leao, a partire da questa sera contro la Lazio, dovrà iniziare ad essere l’arma in più come ai vecchi tempi.

Quella scintilla che lo rendeva imprevedibile e letale, oggi, manca tanto ed è sotto gli occhi di tutti. Ma c’è ancora un finale di stagione da giocare: in questa corsa Scudetto, se dovesse tornare devastante come qualche stagione fa, il Milan potrebbe seriamente impensierire l’Inter.

Laura Bisogno

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