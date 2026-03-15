Milan unito per la rimonta, gesto bellissimo: accadrà stasera contro la Lazio

Il Milan si presenta all’Olimpico con un obiettivo chiarissimo: una vittoria contro la Lazio che potrebbe tenere viva la lotta per lo scudetto, avvicinandosi all’Inter che al momento è a +8. A sostenere la squadra, ci sarà anche Matteo Gabbia: nonostante l’infortunio, partirà per Roma per stare vicino al gruppo di Allegri.

Milan, anche Gabbia a Roma: tutti uniti verso l’obiettivo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi anche Matteo Gabbia sarà a Roma per sostenere i compagni nella delicatissima sfida di questa sera tra Lazio e Milan. Il gruppo di Allegri è coeso, e crede ancora nella rimonta Scudetto.

Un segnale forte di unità e attaccamento alla maglia: nonostante sia fuori per il problema di ernia inguinale, con rientro previsto tra qualche settimana, il centrale rossonero non vuole mancare in un momento così importante. Ancora una volta, Matteo dimostra di essere milanista vero: anche se poco appariscente, il suo amore per il Milan è lampante.