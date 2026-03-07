Milan, Allegri pensa solo al derby e spegne i rumors sull’addio: “Il futuro è domani”

Milan e Inter si affrontano per la seconda volta in questa stagione. All’andata sono stati i rossoneri ad espugnare San Siro, lanciandosi verso una corsa scudetto che poi è stata bruscamente interrotto dal filetto di vittorie dei nerazzurri. Ne ha parlato Max Allegri in conferenza stampa.

Obiettivo derby, ecco chi ha recuperato per l’Inter

L’allenatore toscano ha ribadito le gerarchie del campionato, togliendo pressione ai suoi:

“Si affrontano la prima e la seconda del campionato. È importante cercare di fare tre punti anche se non sarà facile, perché affrontiamo una squadra forte. Cercheremo soprattutto di fare risultato, che è la cosa che conta.”

Allegri, poi, ha fatto la conta dei giocatori non disponibili:

“Stiamo tutti bene a parte Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez che prossimamente sarà con la squadra. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento, deciderò domani se giocherà lui o Estupinan, il quale sta molto bene.”

Non sono mancati i complimenti alla squadra avversaria:

“È una squadra che fa gol in tanti modi, dipenderà anche da chi giocherà davanti. Sicuramente è una squadra che quando è in proiezione offensiva ha tante soluzioni per far gol. Noi dall’altra parte abbiamo qualità importanti per cercare di segnare dei gol.”

Presente e futuro: Allegri pensa ai nerazzurri

L’ex allenatore della Juventus ha fatto chiarezza sul proprio futuro in rossonero:

“Sono legato al Milan fino al 2027, il futuro è domani. Io sto bene qui, sono molto contento, abbiamo iniziato un percorso a lungo e la società sta lavorando per quello che è il futuro della squadra. Ma fino a che non avremo raggiunto l’obiettivo bisogna rimanere sul presente.”

Allegri ha specificato, come al solito, che il vero obiettivo è la Champions League. Tuttavia, il campionato, resta un desiderio: