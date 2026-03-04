Milan, altro colpo dal Genoa? C’è un nome sul taccuino e spunta uno scambio!

Il Milan guarda nuovamente in casa Genoa per rafforzare la propria rosa, in vista della prossima stagione. L’intento della dirigenza rossonera è di costruire una squadra adatta per le competizioni europee e ricca di calciatori di livello. Dopo l’affare De Winter, ora si punta un nuovo calciatore, che sta sempre di più sorprendendo in questa stagione.

Colpo in difesa? Piace Vasquez: ecco come può arrivare

Il Milan è intenzionato a rafforzare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione. Scelta chiara: più soluzioni per Allegri, anche per via della competizione europea che si affronterà.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.com, sul taccuino rossonero è finito Johan Vasquez, difensore del Genoa che sta sorprendendo molto in questa stagione. Si cerca, dunque, un De Winter bis: insieme, al Genoa, hanno formato una delle coppie più affidabili dello scorso campionato. Nell’affare potrebbe essere inserito David Odogu.