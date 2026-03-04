Milan, altro colpo dal Genoa? C’è un nome sul taccuino e spunta uno scambio!

di
Tare in tribuna, osserva la partita

Il Milan guarda nuovamente in casa Genoa per rafforzare la propria rosa, in vista della prossima stagione. L’intento della dirigenza rossonera è di costruire una squadra adatta per le competizioni europee e ricca di calciatori di livello. Dopo l’affare De Winter, ora si punta un nuovo calciatore, che sta sempre di più sorprendendo in questa stagione.

Colpo in difesa? Piace Vasquez: ecco come può arrivare

Il Milan è intenzionato a rafforzare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione. Scelta chiara: più soluzioni per Allegri, anche per via della competizione europea che si affronterà.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.com, sul taccuino rossonero è finito Johan Vasquez, difensore del Genoa che sta sorprendendo molto in questa stagione. Si cerca, dunque, un De Winter bis: insieme, al Genoa, hanno formato una delle coppie più affidabili dello scorso campionato. Nell’affare potrebbe essere inserito David Odogu.

Paolo Cibelli

Gestione cookie