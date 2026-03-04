Occhio Milan, assalto dalla Turchia: già fissato il prezzo!

Nella settimana in cui Milano si accende per il Derby della Madonnina, il Milan continua a monitorare le varie piste in entrata ed uscita sul fronte calciomercato. Nella prossima stagione i ragazzi di mister Massimiliano Allegri torneranno a calcare i campi europei: servirà capire a quale competizione prenderà parte il Diavolo, ma le chances di giocare la Champions League rimangono alte. A centrocampo potrebbe arrivare un nuovo innesto con l’acquisto di Andre dal Corinthians, fattore che aprirebbe al possibile addio di Youssouf Fofana, sul quale rimane vigile il Galatasaray.

Porte girevoli a centrocampo per il Milan? Un club turco pronto all’assalto in estate

Come riportato da Calciomercato.com, Youssouf Fofana potrebbe essere giunto alla sua ultima stagione in rossonero. Un rendimento non sempre ad altissimi livelli, in unione ad una ghiotta opportunità di mercato, potrebbe portare infatti il Diavolo ad un ricambio nel corso dell’estate.

Sembra infatti vicino l’accordo per il classe 2006 Andre del Corinthians, con Furlani e Moncada che hanno strappato un sì per 15 milioni di euro più due di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’arrivo del talentuoso centrocampista brasiliano porterebbe il Milan ad una cessione a centrocampo, con Fofana che rimane l’indiziato numero uno. Sul francese si registra l’interesse del Galatasaray, che non ha ancora affondato concretamente ma che potrebbe farlo già alle battute finali di questa stagione.