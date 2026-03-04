Milan verso il derby con l’Inter: c’è un dato che tiene alta l’attenzione

Il Milan prova a riavviare le speranze Scudetto, e l’unica strada che ha per provare a farlo è vincere il derby di domenica sera contro l’Inter, valido per la ventottesima giornata di campionato. I 10 punti di ritardo dai nerazzurri sono tanti, ed una eventuale non vittoria nella stracittadina, sancirebbe praticamente la parola fine ai discorsi Scudetto. Un dato però non sorride ai rossoneri: infatti l’ultimo derby vinto in casa risale al 2022, ben 1277 giorni fa.

Milan-Inter, il dato in vista del derby

L’ultimo successo casalingo del Milan contro l’Inter risale infatti al 3 settembre 2022, quando i rossoneri campioni d’Italia in carica guidati Stefano Pioli vinsero per 3-2, con la doppietta di Leao e il gol del momentaneo 2-1 di Olivier Giroud. Da lì 3 vittorie nerazzurre tra cui quella scudetto di aprile 2024 e l’andata della semifinale di Champions del 2023, e due pareggi, entrambi risalenti alla scorsa stagione.

Sicuramente il Milan proverà ad invertire questo trend molto negativo, per concedersi un’ultima speranza scudetto e mettere in difficoltà l’Inter, che a sua volta non vince un derby proprio da quel lontano aprile 2024, e che avrà un importante match-point per chiudere il campionato già a marzo. Allegri però dovrà fare a meno di due giocatori cardine del suo campionato: Bartesaghi, alle prese con un problema inguinale, e Matteo Gabbia, operato di ernia inguinale nella serata di ieri. Un derby che, nonostante le assenze, potrebbe regalare spettacolo in campo vista l’importanza della partita.