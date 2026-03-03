Milan: il titolarissimo si è operato; i dettagli sui tempi di recupero

Matteo Gabbia si è operato a sorpresa nella giornata odierna presso la Mayo Clinic Healtcare di Londra, dai professori Ernest e Rowena Johnson per risolvere un problema di ernia inguinale. Tempi di recupero di circa un mese, con il centrale rossonero che potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la sfida contro il Napoli del 4 aprile.
Il comunicato
Il Milan ha comunicato l’operazione di Gabbia attraverso un comunicato ufficiale:
“Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.”
Brutta tegola per il Milan, che non avrà uno dei suoi migliori giocatori stagionali per circa un mese, oltre che per il derby contro l’Inter in programma domenica alle 20.45.