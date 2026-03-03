Milan: il titolarissimo si è operato; i dettagli sui tempi di recupero

Matteo Gabbia si è operato a sorpresa nella giornata odierna presso la Mayo Clinic Healtcare di Londra, dai professori Ernest e Rowena Johnson per risolvere un problema di ernia inguinale. Tempi di recupero di circa un mese, con il centrale rossonero che potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la sfida contro il Napoli del 4 aprile.

Il Milan ha comunicato l’operazione di Gabbia attraverso un comunicato ufficiale:

“Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.”