Milan, arriva l’ultimatum di Allegri: le condizioni per restare in rossonero

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile interessamento del Real Madrid per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve, però, ha già preso la sua decisone e vorrebbe portare a termine il suo lavoro al Milan. Per la prossima stagione, però, potrebbero esserci delle novità riguardo la sua figura: avrà maggiori poteri.

Milan, Allegri rimane? Le ultime

Tante le voci in questo periodo su un possibile addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione, con un Real Madrid interessato fortemente al tecnico. L’allenatore ex Juventus, però, rimane focalizzato sull’obiettivo Champions e ha ben chiaro il da farsi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Max Allegri vuole restare al Milan: non ha mai cambiato idea sul suo progetto in rossonero. Il tecnico, però, porrà delle condizioni sul mercato allargando il suo raggio d’azione all’interno del club.

La prossima stagione, con molte probabilità, i rossoneri affronteranno la Champions League e Allegri vuole essere certo di avere una rosa all’altezza della doppia competizione. In estate, inevitabilmente, ci sarà da lavorare per rinforzare a allungare la squadra.