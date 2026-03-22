Milan, attacco durissimo di Adani a Leao: avete sentito?

Rafael Leao che giochi oppure no, fa sempre parlare di sé. Il portoghese è quasi sempre al centro di discussioni per alcune giocate non sempre capite o apprezzante. Un potenziale enorme che, secondo Lele Adani, non ha saputo sfruttare al meglio.

“Continua a fare scelte sbagliate”, Adani ci va giù pesante

Partendo dal periodo dello Scudetto, con Leao dominante e trascinatore verso quel trionfo finale, Lele Adani al podcast di Viva el Futbol, ha analizzato cosa è mancato in questi anni al portoghese per crescere e fare il salto di qualità. Di seguito le sue parole:

“Io pensavo di vedere con quello strapotere fisico, che è innegabile, e in un campionato italiano che mi ha dimostrato lui, di poter determinare vincendolo, una progressione sulle valutazioni poi successive che devo ritenere estemporanee. È un attimo visualizzare una progressione dopo il Milan vincente del 2022 e conseguente Champions”.

Adani sulle scelte sbagliate e sul perché: