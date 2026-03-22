Milan, attacco durissimo di Adani a Leao: avete sentito?

Rafael Leao che giochi oppure no, fa sempre parlare di sé. Il portoghese è quasi sempre al centro di discussioni per alcune giocate non sempre capite o apprezzante. Un potenziale enorme che, secondo Lele Adani, non ha saputo sfruttare al meglio.
“Continua a fare scelte sbagliate”, Adani ci va giù pesante
Partendo dal periodo dello Scudetto, con Leao dominante e trascinatore verso quel trionfo finale, Lele Adani al podcast di Viva el Futbol, ha analizzato cosa è mancato in questi anni al portoghese per crescere e fare il salto di qualità. Di seguito le sue parole:
“Io pensavo di vedere con quello strapotere fisico, che è innegabile, e in un campionato italiano che mi ha dimostrato lui, di poter determinare vincendolo, una progressione sulle valutazioni poi successive che devo ritenere estemporanee. È un attimo visualizzare una progressione dopo il Milan vincente del 2022 e conseguente Champions”.
Adani sulle scelte sbagliate e sul perché:
“Invece nel momento che doveva fare un salto di qualità c’è stata una decrescita con scelte sbagliate, e quelle scelte sbagliate che continua a fare, mi hanno fatto dire che lui, nel momento che è uscito, non ha più visto il calcio di alto livello. Perché non l’ha riconosciuto, perché probabilmente non ce l’aveva“.