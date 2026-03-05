Milan, brutte notizie verso l’Inter: pessimismo per il calciatore

Massimiliano Allegri continua la preparazione tattica verso il derby contro l’Inter di Christian Chivu. Oltre questo fondamentale aspetto, c’è anche da preparare l’undici titolare anche considerando la forma e il recupero dei giocatori. Se Gabbia sarà ufficialmente out dopo l’operazione per un’ernia inguinale, probabilmente anche Bartesaghi dovrà alzare bandiera bianca.

Milan-Inter, sempre più pessimismo per Bartesaghi: lavora ancora a parte

Come riportato da Sky Sport, anche nella giornata odierna Davide Bartesaghi ha svolto lavoro personalizzato e a parte rispetto al gruppo. Il calciatore del Milan, uscito anzitempo dalla sfida contro la Cremonese, non ha subito lesioni dopo gli esami di lunedì, ma le sue condizioni sono da monitorare.

Con solo tre giorni di tempo prima del derby (calcio d’inizio domenica ore 20:45), cresce il pessimismo per il calciatore e, al contempo, crescono le quotazioni di Estupinan. L’esterno ecuadoriano, con ogni probabilità, sarà il sostituto di Bartesaghi e giocherà titolare nel derby contro l’Inter.