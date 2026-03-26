Milan, cambio di programma per Leao: l’annuncio di Di Marzio

Rafael Leao era stato inizialmente convocato per le due amichevoli del Portogallo che andranno in scena nel corso di questa sosta. Il CT Martinez ha però deciso di fare dietrofront, in modo da permettergli di eliminare l’infiammazione all’adduttore. Il numero dieci del Milan non sarebbe dovuto nemmeno volare a Lisbona per le visite mediche con la propria nazionale ma lo scenario è nuovamente cambiato nelle ultime ore.

Milan, Leao vola in Portogallo: nuovo consulto per il fastidio all’adduttore

Nonostante l’esclusione dai convocati del CT Martinez, Rafael Leao è volato comunque in Portogallo. In accordo con il Milan, l’attaccante portoghese avrà un nuovo consulto dopo il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore.

Il numero dieci rimarrà in patria nei primi giorni di cura, con il suo rientro a Milano previsto per la prossima settimana.

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Inizialmente sarebbe dovuto rimanere a Milanello per alternare giorni riposo a lavori specifici ma per qualche giorno non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. La squadra tornerà a lavorare mercoledì 1 aprile in vista della sfida contro il Napoli ma al momento la presenza di Leao resta in dubbio.