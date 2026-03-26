Milan, Gabbia suona la carica per lo scudetto: “Dobbiamo fare il massimo”, poi l’annuncio sull’infortunio

Matteo Gabbia ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘Sky Sport’. Il difensore del Milan ha prima parlato dell’infortunio che lo costringe a rimanere ai box da inizio marzo e poi della corsa scudetto, analizzando le altre pretendenti al titolo a otto giornate dalla fine del campionato.

Milan, Gabbia sull’infortunio: “Percepito dei dolori mai provati”

Matteo Gabbia si è sottoposto lo scorso 2 marzo ad un’operazione per risolvere un problema di ernia inguinale e il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire al termine della sosta per le nazionali. Il difensore rossonero ha parlato così del suo infortunio:

“Sto un pochino meglio, ho percepito dei dolori mai provati. Stiamo lavorando molto, ciò che succederà sarà la cosa migliore per me e per la squadra“.

Gabbia predica calma sullo scudetto: “Dobbiamo restare sereni e poi vedremo”

Dopo il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, il Milan si trova a solamente sei lunghezze dai nerazzurri. In attesa dello scontro diretto di Pasquetta contro il Napoli, Matteo Gabbia ha parlato così del sogno scudetto:

“Dobbiamo restare sereni. Mancano otto partite e dobbiamo pensare solo a fare il massimo, lavorando con dedizione e ambizione. Poi a fine stagione vedremo cosa avremo fatto e dove saremo arrivati. Quello che verrà, sarà quello che ci saremo meritati e non avremo sicuramente rimpianti. L’importante è continuare a dare il meglio, come abbiamo sempre fatto“.

Corsa scudetto, l’analisi di Gabbia sulle altre pretendenti al titolo

Nel corso dell’intervista, Matteo Gabbia ha analizzato le altre due squadre in corsa per lo scudetto. Il centrale rossonero ha parlato così dell’Inter dopo i due derby vinti in questa stagione:

“È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare“.

Il difensore del Milan ha elogiato anche il Napoli, ribadendo che la cosa più importante è sempre pensare a sé stessi: