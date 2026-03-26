Occhio Milan, dalla Premier un club fa sul serio! Nel mirino il big rossonero

Leao, Bartesaghi, Pavlovic, De Winter, Modric e Nkunku nel corso del match tra Milan e Roma

In questa stagione sono stati diversi i calciatori del Milan cresciuti e migliorati grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è riuscito a riordinare le tessere di un puzzle che sembrava essere privo di qualche pezzo, portando i rossoneri a disputare una stagione di alto livello. Uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento per le prestazioni sfornate è sicuramente Strahinja Pavlovic, finito addirittura nel mirino del Chelsea.

Milan, interesse del Chelsea per Pavlovic: contatti con l’entourage

Il Chelsea mette nel mirino Strahinja Pavlovic. Reduce dallo straordinario gol realizzato contro il Torino, il difensore serbo ha dimostrato in più di un’occasione di essere maturato. Crescita che ha attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui, secondo il ‘Corriere dello Sport’, proprio quello dei Blues.

Il club inglese avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del difensore classe 2001 e continuerà a monitoralo nel corso delle prossime settimane in vista del mercato estivo.

Milan, che crescita per Pavlovic: il suo valore è già raddoppiato

Strahinja Pavlovic è diventato un punto fermo della difesa del Milan. Grazie al lavoro di Massimiliano Allegri, il difensore serbo è cresciuto sotto ogni punto di vista, diventando un fattore in entrambe le fasi di gioco. Il club rossonero lo aveva acquistato nell’estate 2024 dal Salisburgo per 18 milioni di euro più 2 di bonus ma adesso il suo valore è addirittura raddoppiato.

Nonostante la valutazione fatta dal Diavolo, il serbo resta un punto fermo su cui costruire la difesa dell’anno prossimo e l’intenzione è quella di non ascoltare nessuna offerta per lui.