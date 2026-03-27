Milan-Castro, arriva la richiesta del Bologna: valutazione altissima!

Il Milan fa sul serio per Santiago Castro. L’attaccante argentino continua a fare bene con il Bologna di Vincenzo Italiano, attirando su di sé vari interessamenti tra cui quello di Massimiliano Allegri e del suo Milan. Ai rossoneri serve un 9 e Igli Tare lavora perché il tecnico ex Juve lo riceva nel più breve tempo possibile.

Milan-Castro, il Bologna fa muro: servono almeno 40 milioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, arriva il ‘muro’ da parte del Bologna per Santiago Castro. L’attaccante argentino è certamente uno dei punti cardine della rosa di Vincenzo Italiano, con i rossoblù che non vogliono lasciarlo andare facilmente.

Il Bologna chiede infatti almeno 40 milioni di euro per lasciar andare il centravanti, una cifra certamente alta che si dovrà comprendere se il Milan sarà disposto a offrire.

I rossoneri infatti devono prima cedere per poter investire con forza nel reparto offensivo. Tra gli indiziati ci sono certamente Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, mentre non è ancora chiaro il futuro di Niclas Fullkrug, con un riscatto a basse cifre che potrebbe far optare i rossoneri a esercitarlo.