Calciomercato del Milan

Milan, il sogno è l’attaccante della Serie A: la risposta spiazza Tare

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Milan, il sogno è l’attaccante della Serie A: la risposta spiazza Tare
Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, osserva la partita dalla tribuna

Santiago Castro è uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo. Il giovane attaccante argentino del Bologna ha conquistato tutti con le sue prestazioni in Serie A, e adesso anche il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui. I rossoblù, però, non hanno la minima intenzione di privarsi del loro gioiello.

Castro, il l Milan ci pensa: la situazione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe valutando Castro come possibile rinforzo per l’attacco nella prossima finestra estiva. Il problema è che il Milan non è solo in questa corsa: anche diversi club di Premier League e Liga avrebbero fatto più di un semplice sondaggio sul ragazzo.

Il Bologna, consapevole di avere tra le mani un centravanti dal gran futuro, ha blindato il giocatore con un rinnovo contrattuale recente, costruendo il proprio progetto tecnico anche attorno a lui, e Vincenzo Italiano lo considera un pilastro imprescindibile.

Santiago Castro in campionato saluta i tifosi
Castro dopo la partita di Serie A 2026

Il muro del Bologna

Secondo Il Corriere dello Sport, però, il Bologna considera Castro praticamente incedibile. Non è una posizione dettata dalla mancanza di offerte, ma da una scelta societaria precisa. Il club ha un prezzo per il suo attaccante, ma la volontà è quella di rispedire al mittente qualsiasi proposta arrivi.

Solo di fronte a un’offerta definita “folle” qualcosa potrebbe cambiare. E per il Milan, che deve fare i conti con il bilancio non può permettersi spese esorbitanti, la strada si fa subito in salita.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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