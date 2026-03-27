Milan, il sogno è l’attaccante della Serie A: la risposta spiazza Tare

Santiago Castro è uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo. Il giovane attaccante argentino del Bologna ha conquistato tutti con le sue prestazioni in Serie A, e adesso anche il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui. I rossoblù, però, non hanno la minima intenzione di privarsi del loro gioiello.

Castro, il l Milan ci pensa: la situazione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe valutando Castro come possibile rinforzo per l’attacco nella prossima finestra estiva. Il problema è che il Milan non è solo in questa corsa: anche diversi club di Premier League e Liga avrebbero fatto più di un semplice sondaggio sul ragazzo.

Il Bologna, consapevole di avere tra le mani un centravanti dal gran futuro, ha blindato il giocatore con un rinnovo contrattuale recente, costruendo il proprio progetto tecnico anche attorno a lui, e Vincenzo Italiano lo considera un pilastro imprescindibile.

Il muro del Bologna

Secondo Il Corriere dello Sport, però, il Bologna considera Castro praticamente incedibile. Non è una posizione dettata dalla mancanza di offerte, ma da una scelta societaria precisa. Il club ha un prezzo per il suo attaccante, ma la volontà è quella di rispedire al mittente qualsiasi proposta arrivi.

Solo di fronte a un’offerta definita “folle” qualcosa potrebbe cambiare. E per il Milan, che deve fare i conti con il bilancio non può permettersi spese esorbitanti, la strada si fa subito in salita.