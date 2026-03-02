Il Milan lavora senza sosta a quello che potrebbe essere già adesso il primo rinforzo per il calciomercato estivo. Dopo lo stallo nella trattativa, dovuto alla decisione del presidente del Corinthians di non firmare e voler tenere il calciatore, c’è ottimismo sul fatto che André possa trasferirsi al Milan.

Milan-André, Moretto rivela: “Ottimismo per la buona riuscita dell’affare”

Come riportato da Matteo Moretto, c’è ottimismo da parte del Milan per la fumata bianca di André dal Corinthians al Milan. L’entourage del centrocampista, il club brasiliano e il Milan avevano già raggiunto tutti gli accordi del caso, con un’affare da 17 milioni di euro per il 70% del cartellino.

Lo stallo è stato dovuto al presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, che ha deciso arbitrariamente di non firmare gli ultimi contratti che avrebbero reso ufficiale l’affare. Vista la tutela della FIFA, dovuta al fatto che i club si siano già scambiato tutti i documenti, il presidente potrebbe decidere di firmare e lasciar andare il classe 2006.

Tanto caos ma, come detto, filtra ottimismo. I rossoneri credono di aver fatto il massimo, e attendono ora che gli ultimi passaggi siano completati prima del classico iter di visite e firma. Visto il mercato chiuso, naturalmente il calciatore si unirebbe in rossonere a partire dall’estate.