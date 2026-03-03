Milan, clima rovente per l’Inter! Dichiarazioni pesantissime alla vigilia del derby, avete sentito?

“Non è una partita come le altre. In palio ci sono tradizione, orgoglio, sentimento“. Inizia così l’intervista dell’ex rossonero Demetrio Albertini a ‘La Gazzetta dello Sport’ in vista del derby tra Milan ed Inter di domenica. Una partita fondamentale per entrambe le squadre ma forse di più per quella di Massimiliano Allegri, all’ultima chiamata per provare e rimanere aggrappata al sogno scudetto.

Verso Milan-Inter, Albertini non ha dubbi: “Se l’Inter vincerà potrà già cucirsi lo scudetto”

Demetrio Albertini ha analizzato il derby che andrà in scena nel weekend. Con l’Inter in vetta a dieci lunghezze dal Milan, un eventuale successo dei nerazzurri sancirebbe la conquista del ventunesimo scudetto:

“È l’ultima chiamata per il Milan. Se l’Inter vincerà, potrà già cucirsi lo scudetto sul petto. La partita è più importante per il Milan”.

Per l’ex centrocampista del Milan anche con una vittoria della squadra di Massimiliano Allegri la rimonta nei confronti dell’Inter sarebbe molto complicata:

“Sette punti da recuperare sarebbero comunque tanti, specialmente con questa Inter che viaggia a mille in Serie A. Però, ecco, i nerazzurri dovrebbero poi stare attenti a non fare scivoloni. E nel calcio mai dire mai: io ho vinto uno scudetto da -7 a sette giornate dalla fine”.

Milan, Cardinale torna a San Siro per il derby

Gerry Cardinale sarà presente a San Siro domenica sera. Come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il numero uno di RedBird vuole far sentire il sostegno della proprietà in una partita fondamentale come quella contro l’Inter, mostrando vicinanza alla squadra. Lo statunitense sarà il primo tifoso del Milan, chiamato a vincere per provare a riaprire la corsa scudetto.