Milan, sentito Jimenez? Ha raccontato tutta la verità sull’addio! Occhio poi al retroscena su Allegri

Alex Jimenez è stato uno dei diversi partenti della scorsa estate. Il terzino spagnolo, soprattutto all’inizio della sua avventura rossonera, rappresentava un grande gioiello per il Milan: poi il mancato feeling con Allegri e la cessione al Bournemouth per circa 20 milioni di euro. Il difensore ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan: tutta la verità sul suo addio!

Milan, Jimenez si racconta: le sue dichiarazioni

L’ex terzino rossonero è tornato a parlare per la prima volta del suo addio al Milan ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. Jimenez ha toccato vari temi, anche il rapporto con il nuovo mister Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Devo dire grazie al Milan perché è il club che mi ha lanciato in prima squadra. Ho amato il Milan e sono stato molto bene: non volevo andarmene. Quando è iniziata la stagione, però, ho capito che non sarei stato al centro del progetto con varie situazioni che non mi sono piaciute”

“Non mi è stata data la giusta responsabilità! A inizio stagione avevo chiesto il numero 2: mi hanno risposto di no, dicevano che non ero pronto ed ero immaturo. Da lì ho perso la concentrazione e sono arrivato alcune volte in ritardo agli allenamenti”

E poi su Allegri: