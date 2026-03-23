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Milan, colpo in uscita: 24 milioni in arrivo nelle casse rossonere

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Milan, colpo in uscita: 24 milioni in arrivo nelle casse rossonere
Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, osserva la partita dalla tribuna

Il futuro di Samuel Chukwueze sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il Fulham ha deciso di puntare sull’esterno nigeriano e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe già manifestato la volontà di riscattarlo. Un’operazione che può portare circa 24 milioni nelle casse rossonere, cifra importante in vista del mercato estivo.

Il Fulham accelera per Chukwueze

Il Fulham ha preso una decisione chiara. Il club inglese vuole trattenere Samuel Chukwueze e trasformare il prestito in un trasferimento definitivo.

 

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Le cifre dell’operazione e il piano del Milan

Dal punto di vista economico, l’operazione appare già delineata. Il Milan andrebbe a incassare circa 24 milioni dal cartellino di Chukwueze, una cifra che rappresenta un tesoretto significativo da reinvestire nel mercato estivo per rafforzare la rosa.

Questi fondi possono diventare centrali nella strategia del club. La dirigenza rossonera, guidata dalle esigenze tecniche di Massimiliano Allegri, valuta infatti come intervenire per migliorare l’organico.

In Serie A la concorrenza resta alta e ogni scelta di mercato può incidere sul rendimento della stagione. Per questo motivo, i rossoneri vogliono utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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