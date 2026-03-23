Milan, colpo in uscita: 24 milioni in arrivo nelle casse rossonere

Il futuro di Samuel Chukwueze sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il Fulham ha deciso di puntare sull’esterno nigeriano e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe già manifestato la volontà di riscattarlo. Un’operazione che può portare circa 24 milioni nelle casse rossonere, cifra importante in vista del mercato estivo.
Il Fulham accelera per Chukwueze
Il Fulham ha preso una decisione chiara. Il club inglese vuole trattenere Samuel Chukwueze e trasformare il prestito in un trasferimento definitivo.
Visualizza questo post su Instagram
Le cifre dell’operazione e il piano del Milan
Dal punto di vista economico, l’operazione appare già delineata. Il Milan andrebbe a incassare circa 24 milioni dal cartellino di Chukwueze, una cifra che rappresenta un tesoretto significativo da reinvestire nel mercato estivo per rafforzare la rosa.
Questi fondi possono diventare centrali nella strategia del club. La dirigenza rossonera, guidata dalle esigenze tecniche di Massimiliano Allegri, valuta infatti come intervenire per migliorare l’organico.
In Serie A la concorrenza resta alta e ogni scelta di mercato può incidere sul rendimento della stagione. Per questo motivo, i rossoneri vogliono utilizzare al meglio le risorse disponibili.