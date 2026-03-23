Milan, svolta per il rossonero! Allegri lo rilancia nel momento chiave della stagione

Dopo la trasferta di Napoli, qualcosa può cambiare nelle gerarchie offensive del Milan. Santiago Gimenez si prepara a vivere un finale di stagione diverso, con più spazio e responsabilità. Massimiliano Allegri lo ha osservato da vicino negli ultimi giorni e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo avrebbe trovato in crescita sotto ogni aspetto. Una condizione fisica migliore e un atteggiamento più convinto possono aprirgli nuove opportunità nel finale di stagione dopo il lungo stop.

Allegri vede un nuovo Gimenez

Il momento di Santiago Gimenez sembra essere arrivato. L’attaccante del Milan potrebbe diventare una risorsa importante per il finale di stagione.

Massimiliano Allegri lo ha valutato attentamente durante gli allenamenti recenti e le indicazioni sono positive. Da Napoli in poi ci sarà perciò più spazio per il messicano.

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L’attaccante sembra essere più leggero, più reattivo e soprattutto più coinvolto nel progetto tecnico del Milan. Un segnale che può incidere nelle scelte dell’allenatore.

Un’arma in più per il finale

Il Milan, impegnato solo in Serie A, ha bisogno di energie fresche per chiudere al meglio la stagione. In questo contesto, Gimenez può rappresentare una soluzione diversa rispetto agli altri attaccanti a disposizione. La sua capacità di attaccare la profondità e di lavorare tra le linee offre ad Allegri alternative utili nelle partite più bloccate.

Il riferimento è chiaro. Non si tratta solo di rotazioni, ma di una possibile crescita del suo ruolo all’interno della squadra. Ora però serve continuità. Le sensazioni positive devono tradursi in prestazioni concrete.