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Milan, summit tra Allegri e la dirigenza: svelate le richieste dell’allenatore rossonero

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Milan, summit tra Allegri e la dirigenza: svelate le richieste dell’allenatore rossonero
Milan, Igli Tare e Massimiliano Allegri
Igli Tare, DS del Milan, e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan

Dopo l’inaspettata sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, a Casa Milan c’è stato un vertice per programmare il futuro. Nella giornata di giovedì si sono incontrati Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Una riunione per mettere sul tavolo le proprie idee e gli obiettivi in vista della prossima stagione, con il tecnico rossonero che ha avanzato le proprie richieste.

Milan, Allegri vuole quattro rinforzi già strutturati e pronti all’uso

Massimiliano Allegri vuole rendere il Milan competitivo sia in Italia che in Europa. Secondo ‘TMW’, l’allenatore rossonero avrebbe richiesto quattro giocatori strutturati e pronti all’uso. L’obiettivo in vista della prossima stagione sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel corso del match contro l'Inter
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan

Allegri è convinto che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo su ogni palcoscenico, dove i calciatori di qualità ed esperienza fanno sempre la differenza. Adrien Rabiot, voluto fortemente dall’allenatore livornese la scorsa estate, ne è la dimostrazione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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