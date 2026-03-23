Milan, summit tra Allegri e la dirigenza: svelate le richieste dell’allenatore rossonero

Dopo l’inaspettata sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, a Casa Milan c’è stato un vertice per programmare il futuro. Nella giornata di giovedì si sono incontrati Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Una riunione per mettere sul tavolo le proprie idee e gli obiettivi in vista della prossima stagione, con il tecnico rossonero che ha avanzato le proprie richieste.

Milan, Allegri vuole quattro rinforzi già strutturati e pronti all’uso

Massimiliano Allegri vuole rendere il Milan competitivo sia in Italia che in Europa. Secondo ‘TMW’, l’allenatore rossonero avrebbe richiesto quattro giocatori strutturati e pronti all’uso. L’obiettivo in vista della prossima stagione sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari.

Allegri è convinto che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo su ogni palcoscenico, dove i calciatori di qualità ed esperienza fanno sempre la differenza. Adrien Rabiot, voluto fortemente dall’allenatore livornese la scorsa estate, ne è la dimostrazione.