Milan, quando rientreranno i 13 nazionali? Un nome che spaventa Allegri per il Napoli

Il Milan arriva alla sosta nel migliore dei modi. Il successo contro il Torino e il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina riaccendono infatti le speranze scudetto, con la distanza dai nerazzurri che adesso è di solamente sei punti. Una pausa per le nazionali che però costringerà Massimiliano Allegri a fare a meno per un po’ di tempo di ben tredici calciatori, di cui sei costretti a volare in un altro continente. Tra questi quello che preoccupa maggiormente è Luka Modric.

Milan, lungo viaggio intercontinentale per Modric: ecco quando tornerà

Lungo viaggio intercontinentale per Luka Modric ad Orlando, dove la Croazia sarà impegnata per i test pre-Mondiale contro Colombia e Brasile. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, la sfida tra il centrocampista del Milan e Carlo Ancelotti andrà in scena nella notte del primo aprile, precisamente alle ore 2 italiane.

Il centrocampista croato potrà quindi tornare a disposizione di Massimiliano Allegri solamente nella seconda parte della settimana che porterà a Napoli-Milan di Pasquetta.

Milan, tutti i calciatori impegnati in Nazionale

Francesi, belgi e croati voleranno negli Stati Uniti per testare l’atmosfera del prossimo Mondiale. Oltre a Modric, Christian Pulisic accoglierà in America anche la Francia di Maignan e Rabiot e il Belgio di Saelemaekers e De Winter. I due francesi potranno dedicare un’intera settimana alla preparazione della sfida di Napoli mentre sia Pulisic che i due belgi torneranno dopo il primo aprile.

Resteranno in Europa Bartesaghi con l’Italia U21, Estupinan con l’Ecuador, Tomori con l’Inghilterra, Jashari e Athekame con la Svizzera, Odogu con le giovanili della Germaina e infine Pavlovic con la Serbia. Rimarrà a Milanello Rafel Leao.