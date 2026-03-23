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Milan, quando rientreranno i 13 nazionali? Un nome che spaventa Allegri per il Napoli

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Milan, quando rientreranno i 13 nazionali? Un nome che spaventa Allegri per il Napoli
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro la Roma

Il Milan arriva alla sosta nel migliore dei modi. Il successo contro il Torino e il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina riaccendono infatti le speranze scudetto, con la distanza dai nerazzurri che adesso è di solamente sei punti. Una pausa per le nazionali che però costringerà Massimiliano Allegri a fare a meno per un po’ di tempo di ben tredici calciatori, di cui sei costretti a volare in un altro continente. Tra questi quello che preoccupa maggiormente è Luka Modric.

Milan, lungo viaggio intercontinentale per Modric: ecco quando tornerà

Lungo viaggio intercontinentale per Luka Modric ad Orlando, dove la Croazia sarà impegnata per i test pre-Mondiale contro Colombia e Brasile. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, la sfida tra il centrocampista del Milan e Carlo Ancelotti andrà in scena nella notte del primo aprile, precisamente alle ore 2 italiane.

Luka Modric, centrocampista del Milan, nel corso del match contro la Cremonese
Luka Modric, centrocampista del Milan

Il centrocampista croato potrà quindi tornare a disposizione di Massimiliano Allegri solamente nella seconda parte della settimana che porterà a Napoli-Milan di Pasquetta.

Milan, tutti i calciatori impegnati in Nazionale

Francesi, belgi e croati voleranno negli Stati Uniti per testare l’atmosfera del prossimo Mondiale. Oltre a Modric, Christian Pulisic accoglierà in America anche la Francia di Maignan e Rabiot e il Belgio di Saelemaekers e De Winter. I due francesi potranno dedicare un’intera settimana alla preparazione della sfida di Napoli mentre sia Pulisic che i due belgi torneranno dopo il primo aprile.

Resteranno in Europa Bartesaghi con l’Italia U21, Estupinan con l’Ecuador, Tomori con l’Inghilterra, Jashari e Athekame con la Svizzera, Odogu con le giovanili della Germaina e infine Pavlovic con la Serbia. Rimarrà a Milanello Rafel Leao.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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