Milan, con la Champions sarà grande colpo in attacco: c’è un nome in cima alla lista

È un finale di stagione tutto da scrivere quello che attende il Milan. I rossoneri vogliono archiviare, se ancora ce ne fosse bisogno, la qualificazione alla prossima Champions League e provare a realizzare il miracolo chiamato Scudetto. È chiaro che l’accesso all’Europa che conta sia di vitale importanza per il Diavolo e da esso dipenderà anche il mercato della prossima estate. Con il ritorno in Champions, i rossoneri sono pronti ad un grande investimento in attacco: il nome che stuzzica maggiormente è quello di Nicolas Jackson.

Milan, Jackson è il preferito per l’attacco: serve un nuovo bomber

Passano gli anni, ma continua ad esserci l’esigenza in casa Milan di un centravanti. Gli arrivi di Santi Gimenez e Niclas Fullkrug non hanno portato i risultati sperati. In estate almeno uno dei due rossoneri andrà via, con il Diavolo che si tufferà sul mercato per trovare un sostituto che possa garantire un buon numero di gol. Come riportato dalla Corriere dello Sport, il profilo di Jackson è tra i preferiti del club, che spera di trovare nel senegalese il bomber tanto desiderato.

Attualmente il classe 2001 è in Bundesliga al Bayern Monaco, con cui però terminerà l’avventura a fine stagione. Il senegalese non verrà infatti riscattato dai bavaresi, facendo così ritorno al Chelsea. In estate però i londinesi gli cercheranno una nuova sistemazione, con il Milan pronto ad entrare in gioco.

L’ostacolo principale è rappresentato però dall’alto ingaggio del giocatore, ma che la dirigenza spera di poter abbassare. Sempre in Bundesliga gioca poi l’altro grande obiettivo rossonero: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. Al momento, dunque, la questione attaccante in casa Milan sembra essere tutta “tedesca”.