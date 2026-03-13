Milan, rivoluzione in attacco: in estate sarà addio certo

Attaccanti in casa Milan ce ne sono, ma tutti stanno faticando ad emergere. I gol non mancano, visto che parliamo di un bottino di 23 reti totali in cinque, però nessuno di loro si può definire come quella punta che fa fare il salto di qualità a un big. E poi ultimamente proprio gli attaccanti non trovano più la via del gol. In estate qualcosa cambierà, con nomi nuovi e conseguenti uscite. I nomi attualmente sul filo del rasoio sono due: Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug.

Gimenez o Fullkrug: uno di loro andrà via, ma chi?

Uno è tornato dopo cinque mesi e attende solo la convocazione. L’altro è arrivato a gennaio, ma non è riuscito a prendersi il ruolo titolare, condizionato anche da un dito rotto che gli ha sta creando più di un fastidio.

Gimenez e Fullkrug, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono i due grandi punti interrogativi della prossima stagione. D’altronde si sa che il Milan dovrà muoversi proprio in quel reparto, consegnando nelle mani di Allegri quell’attaccante da top team, in grado di alzare il livello rossonero anche per la Champions League.

Quindi qualcuno dovrà uscire, e il messicano e il tedesco vivono due situazioni diverse. El Bebote ha la possibilità in questi mesi di prendersi almeno la conferma per il prossimo anno, mentre l’ex West Ham sembra l’indiziato numero uno per salutare. Il riscatto dunque non dovrebbe esserci, ma Gimenez comunque non deve considerarla una vittoria, visto che non ha dimostrare nulla e da qui a giugno può succedere ancora di tutto.