Milan, contatto a sorpresa con Retegui! Il retroscena della cena e le cifre dell’operazione

Il Milan si muove con anticipo sul mercato e guarda già alla prossima estate. Nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarda Mateo Retegui, attaccante dell’Al-Qadsiah e della Nazionale italiana. Un incontro a cena con il suo agente avrebbe aperto scenari concreti per il futuro. Il club rossonero valuta il profilo per rinforzare il reparto offensivo e si ragiona già sulle cifre dell’eventuale operazione, in un contesto che coinvolge anche piste estere.

Il retroscena della cena e l’interesse del Milan

Il nome di Mateo Retegui spunta al centro delle strategie del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto diretto attraverso una cena con l’agente del giocatore. Un segnale chiaro, che conferma l’attenzione del club rossonero verso l’attaccante, ora in forze in Arabia.

L’incontro non rappresenta una trattativa avanzata, ma indica una volontà precisa. Il Milan sta monitorando diversi profili per l’attacco e Retegui è tra quelli ritenuti compatibili con il progetto tecnico. La sua esperienza in Serie A lo rende un’opzione concreta.

Le cifre e le difficoltà del cartellino

L’eventuale operazione non è semplice. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40-45 milioni, una cifra importante che obbliga il Milan a riflettere. Inoltre, sul giocatore pesa lo stipendio che percepisce oggi in Arabia Saudita. Impossibile, infatti, arrivare a pareggiare l’ingaggio da 6 milioni che oggi riceve il giocatore.

Questo aspetto pesa nelle valutazioni. Il Milan non intende uscire dai propri parametri salariali e l’eventuale arrivo di Retegui passerebbe anche da un adeguamento delle richieste economiche del giocatore.

Una scelta tra progetto e ambizione

La decisione finale dipenderà da più fattori. Da una parte c’è la solidità del progetto Milan, dall’altra le offerte economicamente più ricche. In mezzo, la volontà del giocatore di tornare protagonista in Serie A e continuare il percorso con la Nazionale italiana.

Il mercato, in questi casi, non è solo una questione di cifre. Conta la visione, conta la fiducia. E spesso è proprio lì che si costruiscono le scelte più importanti.