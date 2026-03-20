Milan, date e orari dalla 32a alla 34a giornata di Serie A: il calendario!

Con la sosta per le nazionali in arrivo, il Milan apprende l’ufficialità di date e orari del calendario delle prossime settimane del campionato. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34, e il quadro che emerge per i rossoneri è quello di un mese di aprile tutt’altro che semplice.

Dall’Udinese alla Juve: le date delle prossime partite dei rossoneri

Nella trentaduesima giornata, il Milan scenderà in campo sabato 11 aprile a San Siro contro l’Udinese, con calcio d’inizio fissato alle 18:00. Una gara che arriverà dopo la sosta e in un momento della stagione cruciale: sbagliare costerà carissimo nelle ultime settimane di campionato.

Nella 33ª giornata, invece, il Milan sarà di scena in trasferta a Verona domenica 19 aprile alle 15:00 su DAZN: tre punti da portare a casa, vista la disastrosa situazione dei gialloblu. Ma è il terzo appuntamento quello più atteso: domenica 26 aprile alle 20:45, a San Siro andrà in scena Milan–Juventus nella 34ª giornata. Una sfida, quella contro i bianconeri, che potrebbe risultare decisiva per la corsa Champions: si inizia a fare sul serio, e serviranno punti su punti per l’obiettivo stagionale.