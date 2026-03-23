Milan, decisione a sorpresa per l’estate: si attende solo l’ufficialità

Siamo nel bel mezzo del rush di fine campionato. I vari club di Serie A stanno cercando di portare a termine il proprio lavoro, raggiungendo gli obiettivi prefissati: questo riguarda anche il Milan che, forte di una posizione piuttosto tranquilla in ottica qualificazione alla prossima Champions League, vuole togliersi lo sfizio di infastidire l’Inter fino alla fine per lo scudetto. Parallelamente ai fatti di campo, la dirigenza sta fissando gli appuntamenti estivi che serviranno alla rosa di Massimiliano Allegri per farsi trovare pronta ad una nuova stagione. I rossoneri saranno infatti in Australia per iniziare a testare sul campo le indicazioni dello staff tecnico.

Estate australiana per il Milan: definita la possibile sede degli appuntamenti dei rossoneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan prenderà parte ad una tournée estiva che si terrà in Australia. I rossoneri si uniscono dunque a Inter e Juventus, le altre big del campionato italiano che hanno già annunciato uno scontro diretto in terra asutraliana.

Derby italiano che tuttavia non sembra riguardare da vicino il Diavolo, che invece prenderà parte ad altri appuntamenti. Tra le sedi in cui il Milan sembra ormai destinato a giocare c’è la città di Perth, tanto discussa negli ultimi mesi poiché si trattava della città dove si sarebbe dovuta inizialmente svolgere la gara di campionato contro il Como a causa dell’indisponibilità di San Siro nel periodo coincidente con le Olimpiadi invernali. Adesso Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi presenzieranno in Australia: un’occasione ideale per espandere il brand, stringere nuove partnership commerciali e soprattutto iniziare a verificare sul campo quanto testato nelle primissime sedute di allenamento del pre-campionato.