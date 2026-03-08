Milan, derby con vista Scudetto? La risposta di Allegri spiazza

Oggi è il grande giorno. Oggi il Milan affronta l’Inter. Oggi qualsiasi discorso per la vittoria del campionato potrebbe concludersi. O forse no: il Milan ha tantissime responsabilità in questo Derby della Madonnina. Il distacco attuale è largo: 10 punti sono un gap piuttosto importante a 10 giornate dal termine della stagione, ma fin quando la matematica non è chiara, tutto è possibile. Così come la matematica non è ancora arrivata per quanto riguarda un piazzamento tra le prime 4: mister Allegri sa bene che è la priorità.

Allegri realista: “Difficile prendere il ‘cavallo’ Inter”

Mister Allegri oggi è chiamato a tenere vivo il percorso stagionale del Milan, un cammino estremamente positivo al suo ritorno in panchina rossonera: secondo posto, risultati estremamente positivi e una corsa molto viva per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono, però, anche l’unica squadra che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai rivali dell’Inter nella lotta Scudetto. Ecco il pensiero di Allegri al riguardo nel suo intervento a DAZN:

“Non si può ipotizzare la qualificazione alla Champions. Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions. Inter? Hai un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio è difficile prenderlo. Noi dobbiamo pensare a noi stessa più che pensare a riaprire il campionato di Serie A. Pensiamo a noi stessi e al nostro obiettivo. Mancano ancora tanti punti, dobbiamo pensare, come normale che sia, partita dopo partita”.

Allegri sulla proprietà del Milan: “Contenti che siano presenti”

Non sono mancati riferimenti da mister Allegri nei confronti della proprietà del Milan. Infatti, nell’ultimo periodo si è visto un Cardinale piuttosto attivo, molto vicino all’ambiente anche questa sera in occasione del Derby della Madonnina.

Qui le parole di mister Allegri: