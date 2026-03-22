Milan-Fullkrug, decisione presa? La società ha scelto cosa fare con il tedesco

Vittoria preziosa per il Milan, che riparte dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio. I rossoneri si sono imposti per 3-2 a San Siro contro il Torino, riprendendosi il secondo posto e tornando a cinque punti dall’Inter, attesa questa sera dall’insidiosa sfida al Franchi contro la Fiorentina. Il Diavolo non vuole arrendersi, in una finale di stagione che può prendere ancora dei risvolti inattesi. Intanto, però, in casa Milan già si pensa alla prossima stagione, con il futuro di alcuni rossoneri da delineare. Su tutti, anche quello di Niclas Fullkrug.

Fullkrug, riscatto quasi impossibile: il Milan è pronto a rimandarlo al West Ham

Uno dei reparti in cui il Milan interverrà maggiormente è senza dubbio l’attacco. I rossoneri hanno intenzione di fare un investimento importante su un centravanti di livello, ma prima sfoltiranno il reparto offensivo. Per questo motivo, come riportato da Nicolò Schira, è sempre più probabile che Fullkrug non venga riscattato. Il tedesco non ha mai convinto fino in fondo e seppur si tratti di una spesa non eccessiva, il Milan sembrerebbe ormai intenzionato a rimandare il classe ’93 al West Ham.

Si tratterebbe di un “sacrificio” necessario per fare spazio in rosa e poter affondare così il colpo per un nuovo attaccante. Un attaccante che si spera possa finalmente risolvere i problemi che il Milan si porta avanti da ormai diverse stagioni.