Milan, Fullkrug insoddisfatto: “Vorrei segnare di più”, poi sul derby di domenica

Dopo poco più di un mese dal suo approdo in Italia, l’attaccante del Milan, Niclas Fullkrug non si considera pienamente soddisfatto del suo rientro. Tuttavia, in una recente intervista il centravanti tedesco ha speso parole piuttosto positive in merito al suo inserimento nell’ambiente rossonero e al clima respirato nel suo nuovo club. Anzi, si parla di un “legame profondo con i tifosi”, che hanno conquistato l’anima del tedesco. Non mancano riferimenti al Derby della Madonnina in arrivo, gara cruciale per il finale di stagione.

Fullkrug entusiasta: “Ho avuto occasioni, voglio segnare di più”

Niclas Fullkrug è arrivato in Italia precisamente 31 giorni fa: il 2 febbraio 2026 l’attaccante tedesco è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Milan dal West Ham. In questo primo mese il rendimento non è stato eccellente: solo un gol, qualche acciacco fisico e quasi nessuna chance dal 1′. Tuttavia, l’umore resta estremamente alto verso un ambiente molto favorevole e grazie a un’integrazione molto positiva, come si può notare dalle parole rilasciate dall’attaccante tedesco in un’intervista ai microfoni di CBS Sport Golazo.

Ecco le parole di Fullkrug:

“Al West Ham non sono mai stato al massimo livello. Il mio obiettivo è dare un contributo in un club. Al Milan ho trovato una squadra buona, un club stabile e un allenatore incredibile. Ho già trovato connessione con i giocatori. Vorrei segnare di più, ho avuto delle occasioni, anche se alla fine quando entro in campo la cosa importante è vincere”.

Obiettivo derby per Fullkrug: “Non vedo l’ora di giocarlo”

Oltre all’adattamento e alle prime sensazioni italiane, Fullkrug si è soffermato anche su quel che sarà il prossimo impegno, con la I maiuscola. Si tratta di qualcosa di più di una semplice gara: il Derby della Madonnina tra il suo Milan e l’Inter, una gara dal peso specifico enorme anche in ottica Scudetto. Certamente non ha lo stesso peso della stagione 23/24, quando valse l’ufficialità del titolo nerazzurro. Però, le sensazioni sono forti e l’attaccante lo conferma.

Qui quanto sostenuto:

“Mi sono abituato molto in fretta qui a Milano. Adoro il club, adoro questa cultura, ho un legame già profondo con i tifosi. Sono felice di essere qui e giocare per questa squadra. Penso che il derby di Milano sia uno dei più importanti al mondo, non vedo l’ora di giocarlo“.

Fullkrug è carico, seppur sia improbabile il suo impiego dal 1′: mister Allegri, infatti, dovrebbe puntare ancora sulla coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.