Milan-Inter, ufficiale l’arbitro del match: prevale l’esperienza

In tempi in cui le polemiche arbitrali dominano ormai il panorama calcistico, la scelta del direttore di gara per le sfide di Serie A del weekend assume sempre più rilevanza. Per una sfida di cartello come quella del derby tra Milan e Inter, il designatore dell’AIA Gianluca Rocchi punta sull’esperienza di Daniele Doveri.

Milan-Inter, a dirigere la gara Daniele Doveri

Nella giornata di oggi è stato reso noto, in modo ufficiale, dall’Associazione Italiana Arbitri, chi saranno i direttori di gara che arbitreranno le dieci partite della prossima giornata di Serie A.

Il match più importante è certamente il derby tra Milan e Inter. Partita di per sé prestigiosa, che assume maggior importanza in quanto si scontrano le prime due della classifica.

Dato il prestigio del match, Gianluca Rocchi ha optato per Daniele Doveri. Il direttore di gara è certamente un fischietto esperto e, probabilmente, la miglior scelta al momento. A supportarlo Giovanni Baccini e Alessio Berti come collaboratori e Matteo Marchetti come IV Ufficiale. Al VAR Rosario Abisso e Marco Di Bello.