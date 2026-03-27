Milan, Gimenez spiega: il retroscena sull’operazione e il lungo stop

Santiago Gimenez ha rilasciato un’intervista all’emittente messicana TUDN, parlando dell’operazione e il conseguente lungo stop. L’attaccante messicano del Milan ha spiegato le sue sensazioni e il suo stato fisico prima di optare per lo stop.

Milan, Gimenez svela: “Non volevo fermarmi, ho preso medicine per giocare”

Aspettative alte.

“Ero titolare, le aspettative su di me erano altissime, non volevo fermarmi e ho deciso di andare avanti”.

Medicine per giocare.

“Ho preso medicine per giocare finché non sono arrivato a un punto in cui non ce la facevo più. Non riuscivo nemmeno a correre, avevo troppo male“.

L’operazione.