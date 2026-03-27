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Milan, Gimenez spiega: il retroscena sull’operazione e il lungo stop

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Milan, Gimenez spiega: il retroscena sull’operazione e il lungo stop
Gimenez esulta dopo un gol
Gimenez esulta dopo un gol

Santiago Gimenez ha rilasciato un’intervista all’emittente messicana TUDN, parlando dell’operazione e il conseguente lungo stop. L’attaccante messicano del Milan ha spiegato le sue sensazioni e il suo stato fisico prima di optare per lo stop.

Milan, Gimenez svela: “Non volevo fermarmi, ho preso medicine per giocare”

Aspettative alte.

“Ero titolare, le aspettative su di me erano altissime, non volevo fermarmi e ho deciso di andare avanti”.

Medicine per giocare.

Ho preso medicine per giocare finché non sono arrivato a un punto in cui non ce la facevo più. Non riuscivo nemmeno a correre, avevo troppo male“.

L’operazione.

“Contro l’Atalanta ho preso il doppio della dose, lì ho deciso di fermarmi. Alla fine dopo gli esami ho optato per l’intervento chirurgico“.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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