Milan, gioie e sorrisi per il calciatore in Nazionale: Allegri osserva

Con i campionati fermi per l’ultima sosta internazionale di questa stagione, gli occhi vanno sui match che vedono protagoniste le varie nazionali. Se in alcuni casi – Italia compresa – vi è ancora la possibilità e la speranza di regalarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali, per altre nazionali non è così. Questo è il caso della Serbia, già fuori dai giochi, che è tornata in campo quest’oggi per un test amichevole contro l’Arabia Saudita: in gol il rossonero Pavlovic.

Vince la Serbia, in gol il calciatore del Milan: prestazione positiva per il rossonero

La Serbia rientra nella cerchia delle nazionali maggiori che, già consapevoli della propria assenza ai prossimi Mondiali di USA 2026, hanno sfruttato la sosta per mettersi alla prova in test amichevoli. I serbi erano arrivati terzi nl proprio gruppo di qualificazione, mancando dunque sia il posto per l’accesso diretto ai Mondiali che il secondo posto che consentiva di rimanere ancora in corsa passando per i playoff.

Oggi la Serbia è dunque scesa in campo nel match contro l’Arabia Saudita, vinta con il risultato definitivo di 2-1. Ad aprire le marcature Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, autore di una buona gara con la propria nazionale. Una buona notizia anche per Massimiliano Allegri, che continua ad osservare i propri ragazzi impegnati in giro per il globo nel corso di questa pausa ai campionati.