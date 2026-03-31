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Milan, pronto un super rientro contro il Napoli: Allegri può sorridere

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Milan, pronto un super rientro contro il Napoli: Allegri può sorridere
Allegri in campo per il campionato con i rossoneri
Massimiliano Allegri in campo con il Milan

In casa Milan gli occhi sono puntati alla gara fondamentale di questa sera dell’Italia, ma i pensieri sono rivolti già alla sfida del Maradona. Mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti, dove la situazione più attenzionata riguarda Rafa Leao ancora in dubbio. Loftus-Cheek, invece, è pronto al recupero dopo l’intervento chirurgico di fine febbraio.

Milan, torna Loftus-Cheek: le ultime

La gara contro il Napoli al Maradona, prevista per la sera di pasquetta, sarà da dentro o fuori per le ultime speranze Scudetto rimaste. Tra i rossoneri e la squadra di Antonio Conte, ora, c’è solo un punto di distanza e per rimanere saldi al secondo posto c’è bisogno di un risultato positivo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek è pronto al rientro in campo. Il centrocampista inglese ha risolto in anticipo i problemi legati al trauma facciale che lo avevano costretto all’operazione a fine febbraio. Contro gli azzurri sarà convocato, e per l’occasione indosserà un dispositivo di protezione su misura.

Ruben Loftus-Cheek in campo contro la Lazio
Loftus-Cheek in campo per la gara contro i biancocelesti

Milan, Gabbia in dubbio: le condizioni

Gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio in quel di Milanello, e le speranze di rivedere Matteo Gabbia sono sempre meno. Il difensore italiano, reduce dall’intervento di ernia inguinale di inizio marzo, sta lavorando duramente anche in questi giorni ma la sua convocazione resta fortemente in dubbio.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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