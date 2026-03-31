Milan, pronto un super rientro contro il Napoli: Allegri può sorridere

In casa Milan gli occhi sono puntati alla gara fondamentale di questa sera dell’Italia, ma i pensieri sono rivolti già alla sfida del Maradona. Mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti, dove la situazione più attenzionata riguarda Rafa Leao ancora in dubbio. Loftus-Cheek, invece, è pronto al recupero dopo l’intervento chirurgico di fine febbraio.

Milan, torna Loftus-Cheek: le ultime

La gara contro il Napoli al Maradona, prevista per la sera di pasquetta, sarà da dentro o fuori per le ultime speranze Scudetto rimaste. Tra i rossoneri e la squadra di Antonio Conte, ora, c’è solo un punto di distanza e per rimanere saldi al secondo posto c’è bisogno di un risultato positivo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek è pronto al rientro in campo. Il centrocampista inglese ha risolto in anticipo i problemi legati al trauma facciale che lo avevano costretto all’operazione a fine febbraio. Contro gli azzurri sarà convocato, e per l’occasione indosserà un dispositivo di protezione su misura.

Milan, Gabbia in dubbio: le condizioni

Gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio in quel di Milanello, e le speranze di rivedere Matteo Gabbia sono sempre meno. Il difensore italiano, reduce dall’intervento di ernia inguinale di inizio marzo, sta lavorando duramente anche in questi giorni ma la sua convocazione resta fortemente in dubbio.