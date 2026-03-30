Milan, il futuro del top passa dal rinnovo: piomba anche l’Arabia

Robert Lewandowski potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati della prossima estate. Eppure, l’utilizzo del condizionale è d’obbligo: il Barcellona, infatti, ha offerto una proposta di rinnovo che potrebbe influire in maniera decisiva sulla scelta di vita, oltre che professionale, del polacco. Ovviamente l’interesse del Milan, così come della Juventus, resta valido e motivato dalle aspirazioni sportive. Eppure, c’è da registrare una “debolezza” importante, economicamente parlando, rispetto a club arabi e americani.

Milan, Lewandowski resta un obiettivo: si muove il Barcellona

Robert Lewandowski è un giocatore eterno, il cui solo nome racchiude caratteristiche ben precise e una storia che riassume centinaia di gol. Nonostante i 37 anni di età (38 ad agosto), averlo in squadra sarebbe un’arma in più. Questo ragionamento segue un po’ le orme di quanto calcolato dal Milan con Modric: dunque, perché non rifarlo? Ecco che, come ben noto, i rossoneri e la Juventus hanno manifestato il proprio interesse. Tuttavia, tutto passa dallo stesso Lewandowski, il quale dovrà valutare la proposta di rinnovo annuale avanzata dal Barcellona. Chiaramente, riporta Marca, il valore familiare e il tenore di vita influirebbero in maniera estremamente impattante.

Occhio all’opzione economica: anche l’Arabia su Lewandowski

Segnala la stessa Marca, Lewandowski ha il destino tutto nelle sue mani, con la possibile scelta di una terza strada. Infatti, se la prima porta al rinnovo coi catalani e la seconda porta alla pista italiana (Milan o Juventus che sia), c’è da registrare una terza ipotesi esotica: club da Arabia Saudita e USA si sono presentati con il vantaggio di contratti faraonici e che significherebbe il cosiddetto “inizio della fine” con l’uscita dal grande palcoscenico internazionale. Deciderà tutto Lewandowski: il Milan aspetta.