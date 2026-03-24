Milan, Modric a un bivio: arriva la rivelazione dalla Spagna

Il futuro di Luka Modrić continua a essere avvolto nell’incertezza, alimentando discussioni non solo in Italia ma anche in Spagna dove ha militato per molti anni con la maglia del Real Madrid. Il centrocampista croato, protagonista di una carriera straordinaria, si trova davanti a una decisione cruciale: proseguire la sua esperienza con il Milan oppure intraprendere una nuova, ultima, avventura. Le sue prestazioni e la sua leadership restano elementi centrali per ogni squadra che ambisca a competere ai massimi livelli, nonostante l’età non sia più un punto di forza.

Modric e un futuro ancora tutto da scrivere

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Modrić non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il contratto con il Milan è in scadenza il 30 giugno e, nonostante la presenza di un’opzione di rinnovo a suo favore, il giocatore non ha ancora comunicato la propria decisione. In Spagna, dove ha scritto pagine leggendarie con il Real Madrid, l’attenzione resta altissima.

A Milanello e in via Aldo Rossi la speranza è quella di poter contare ancora sulla sua esperienza per un’altra stagione. Tuttavia, non si esclude nessuna ipotesi: dal rinnovo con i rossoneri a una nuova sfida, fino alla possibilità di chiudere la carriera dopo il Mondiale con la Croazia. Una scelta che Modrić prenderà con calma, valutando ambizioni sportive e condizioni fisiche.