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Milan, Modrić è immortale: raggiunto un traguardo storico!

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Milan, Modrić è immortale: raggiunto un traguardo storico!
Modric esulta dopo un gol
Modric esulta dopo un gol segnato con la maglia del Milan

Nel calcio moderno, fatto di ritmi serrati, pressing, corsa e con le grandi carriere che spesso hanno una breve durata ai massimi livelli, la continuità fisica e di prestazione rappresenta una qualità sempre più rara. Eppure, ci sono campioni che sembrano sfidare il tempo e non finire mai, mantenendo intatta la loro classe stagione dopo stagione, anno dopo anno: è il caso di Luka Modrić, che nella partita contro il Torino ha raggiunto un traguardo straordinario: 550 partite nei top cinque campionati europei, confermandosi come uno dei simboli più longevi e influenti del calcio contemporaneo.

Un traguardo che racconta grandezza e continuità

Il dato riportato da Opta certifica non solo la longevità di Modrić, ma anche l’incredibile costanza del Pallone d’Oro croato ad altissimi livelli. Dalla stagione d’esordio 2008/2009 con il Tottenham fino alle esperienze successive con Real Madrid e Milan, il centrocampista ha saputo reinventarsi senza mai perdere centralità. In questo arco temporale, infatti, soltanto Antoine Griezmann ha fatto registrare un numero superiore di presenze, arrivando a quota 555.

Questo risultato assume un valore ancora più significativo considerando che Modrić è un regista chiamato a gestire tempi, spazi e responsabilità, un ruolo dove le energie sono a dir poco indispensabili. Guardando al futuro, non è utopia immaginare che possa avvicinarsi alle 600 presenze, visto il possibile rinnovo con il Milan, continuando dunque a scrivere pagine di storia e dimostrando che alcuni campioni possono essere eterni.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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