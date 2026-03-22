Milan, Modrić è immortale: raggiunto un traguardo storico!

Nel calcio moderno, fatto di ritmi serrati, pressing, corsa e con le grandi carriere che spesso hanno una breve durata ai massimi livelli, la continuità fisica e di prestazione rappresenta una qualità sempre più rara. Eppure, ci sono campioni che sembrano sfidare il tempo e non finire mai, mantenendo intatta la loro classe stagione dopo stagione, anno dopo anno: è il caso di Luka Modrić, che nella partita contro il Torino ha raggiunto un traguardo straordinario: 550 partite nei top cinque campionati europei, confermandosi come uno dei simboli più longevi e influenti del calcio contemporaneo.

Un traguardo che racconta grandezza e continuità

Il dato riportato da Opta certifica non solo la longevità di Modrić, ma anche l’incredibile costanza del Pallone d’Oro croato ad altissimi livelli. Dalla stagione d’esordio 2008/2009 con il Tottenham fino alle esperienze successive con Real Madrid e Milan, il centrocampista ha saputo reinventarsi senza mai perdere centralità. In questo arco temporale, infatti, soltanto Antoine Griezmann ha fatto registrare un numero superiore di presenze, arrivando a quota 555.

Questo risultato assume un valore ancora più significativo considerando che Modrić è un regista chiamato a gestire tempi, spazi e responsabilità, un ruolo dove le energie sono a dir poco indispensabili. Guardando al futuro, non è utopia immaginare che possa avvicinarsi alle 600 presenze, visto il possibile rinnovo con il Milan, continuando dunque a scrivere pagine di storia e dimostrando che alcuni campioni possono essere eterni.