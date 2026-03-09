Milan, i giocatori ci credono più che mai: “Scudetto? Sognare è gratis”

Il successo di ieri sera contro i rivali dell’Inter ha riacceso il fuoco nell’anima del Milan. I rossoneri, vittoriosi a San Siro grazie alla rete di Pervis Estupiñan, sono riusciti ad ostacolare la cavalcata dei cugini in ottica scudetto e hanno in qualche maniera riaperto i discorsi per la vittoria finale del titolo. Il buon’umore che la piazza respira è pari allo stato d’animo dello spogliatoio milanista: ciò trapela dalle dichiarazioni di Davide Bartesaghi.

Il Milan tra sogno e obiettivi: lo spogliatoio ha le idee chiare

Dopo aver battuto la capolista, in casa Milan si è tornato a parlare di scudetto. La chance di poter competere per la vittoria del Tricolore, che fino a ieri appariva ormai tramontata, ha improvvisamente trovato nuova luce: i rossoneri rimangono a -7, ma la vittoria di ieri ha consentito di ridurre iil gap dall’Inter interrompendone al contempo la fuga per la vittoria.

Intervenuto a margine del 21° Torneo “Amici dei Bambini”, Davide Bartesaghi ha parlato del successo della sua squadra nella serata di ieri e si è focalizzato anche sugli obiettivi che la squadra continua ad avere in mente. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Vincere il derby è sempre incredibile, ne abbiamo vinti due su due. Contenti del gol di Estupinan, il merito è di tutta la squadra. Rimonta Scudetto? L’obiettivo è entrare in zona Champions, l’Europa è la casa del Milan. Sognare è gratis, ma siamo concentrati sul nostro obiettivo“.

Bartesaghi, che ieri ha lasciato il posto in campo da titolare proprio al match winner Estupiñan, ha le idee chiare. Il successo nel Derby della Madonnina rimane un forte segnale per i rivali per per se stessi, ma i rossoneri dovranno tenere a mente il proprio obiettivo principale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Se poi arriverà la possibilità di regalarsi un ulteriore sogno in chiave Scudetto, il Diavolo non si farà cogliere impreparato.