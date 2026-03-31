Milan, il big in crisi? Arriva la soluzione: “Ecco come si sbloccherà”

Christian Pulisic sta vivendo un momento complicato sotto porta e la questione non riguarda solo il Milan. Il tema è emerso anche in Nazionale, tanto che il CT degli Stati Uniti Mauricio Pochettino sta valutando nuove soluzioni tattiche per fargli ritrovare la via del gol.

Le parole di Pochettino

Il commissario tecnico, in conferenza stampa, ha chiaramente spiegato la situazione:

“Sappiamo che Christian sa segnare, ma forse domani potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po’ avvicinandolo alla porta. È un’idea che mi è venuta in mente dopo sabato. Dobbiamo valutare con lo staff medico, lo staff tecnico e il giocatore.”

Una linea ben precisa quella adottata da Pochettino, consapevole dell’eccellente vena realizzativa del gioiello rossonero.

Il momento al Milan e la difficoltà sotto porta

Le parole di Pochettino riflettono un momento non semplice anche in rossonero. Alla luce di una prima parte di campionato ottima dal punto di vista realizzativo, l’americano non timbra il cartellino in Serie A dalla sfida contro il Verona del 28 dicembre.

Pulisic resta un giocatore fondamentale per il Milan, specialmente in termini di imprevedibilità e qualità, ma il suo apporto in zona gol manca ormai da troppo tempo. La squadra di Allegri osserva anche gli sviluppi in Nazionale: ritrovare l’americano sarebbe fondamentale in questo rush finale di stagione.