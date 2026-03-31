Milan, pressing su un talento classe 2007: è seguito anche da diverse big italiane!

Kerim Alajbegovic è uno dei nomi più caldi del panorama europeo e ha già attirato l’attenzione dei grandi club. Il talento bosniaco classe 2007 ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, con il Milan pronto ad inserirsi concretamente nella corsa.

Tutti pazzi per Alajbegovic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo club a muoversi concretamente è stato il Napoli, che segue il bosniaco già da tempo. Successivamente anche la Juventus ha deciso di approfondire il profilo, arrivando a visionarlo in una gara di Europa League.

Non solo: anche la Roma ha monitorato da vicino il giovane talento, confermando come il suo nome sia ormai stabilmente nei radar italiani. Si tratta di un profilo offensivo moderno, capace di abbinare tecnica e rapidità, con ampi margini di crescita.

Il Milan accelera: scout a Cardiff

Il Milan, però, non vuole restare indietro. I rossoneri hanno inviato un proprio emissario giovedì sera a Cardiff durante la semifinale playoff tra Galles e Bosnia, per visionare da vicino Alajbegovic.

Un segnale chiaro dell’interesse concreto del club, che sta cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti in Europa. La corsa al bosniaco è appena iniziata e si avranno sviluppi solo nelle prossime settimane.