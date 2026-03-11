Milan, il derby con l’Inter ha generato il caos: vicenda assurda, è finito in ospedale

Il Milan ha vinto di misura il derby contro l’Inter e ha così riaperto la corsa allo scudetto per questa stagione. Un colpaccio da parte dei rossoneri ma un match che, a distanza di giorni, ancora sta lasciando in un certo senso strascichi. Quanto accaduto a Rovigo ne è la prova: un anziano è finito addirittura in ospedale nei minuti finali del big match.

Milan, a Rovigo un anziano finisce in ospedale per ‘colpa’ del derby contro l’Inter

A tornare al centro dell’attenzione è stato il tocco, in area di rigore rossonera, da parte di Ricci sul finire del derby contro l’Inter. Secondo quanto riferito da ‘La Voce di Rovigo’, infatti, in un bar in città poco dopo le 22.30 è dovuta intervenire l’ambulanza e un signore anziano è stato trasportato in ospedale.

Il tutto è accaduto, come testimoniato dai presenti, per un confronto avvenuto con un uomo più giovane appunto dopo il tocco col braccio e quindi dopo il rigore non assegnato da Doveri.

Prima una discussione, poi una spinta ai danni di un ragazzo più giovane che, reagendo, ha colpito l’altra persona poi caduta a terra. A quel punto è intervenuta la Polizia e si è resa necessaria la chiamata al 118. Una vicenda che con il calcio non ha decisamente nulla a che vedere e che sta facendo discutere.