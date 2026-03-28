Milan, il rinforzo offensivo non ha convinto Allegri: sarà addio!

Matteo Moretto conferma: Fullkrug lascerà il Milan a fine stagione. Il diritto di riscatto non sarà esercitato e l’attaccante tornerà al West Ham. Nulla da fare dunque per il tedesco, destinato a lasciare Milano dopo pochi mesi dal suo arrivo, senza mai entrare negli schemi di Massimiliano Allegri.

Fullkrug e il Milan: il riscatto non arriva

La decisione è praticamente definita. Il Milan non riscatterà Fullkrug dall’West Ham. Come rivela Matteo Moretto, le possibilità di vedere l’attaccante in rossonero nella prossima stagione sono ridotte al minimo. Il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro resterà inutilizzato. Due i motivi principali: l’anagrafe del giocatore e i costi complessivi dell’operazione rappresentano un ostacolo insormontabile per la dirigenza milanista.

Fullkrug tornerà quindi a Londra. Il prestito terminerà e il suo capitolo rossonero si chiuderà dopo nemmeno un anno. Una soluzione che rappresenta il fallimento di un investimento che non ha convinto completamente, almeno secondo le valutazioni interne del club.

Milan in attacco: la ricerca della prima punta fisica

Il Milan sta già tracciando un’altra strada. La dirigenza punta a una prima punta fisica capace di garantire 20 gol a stagione. Nomi come Kean, Retegui e Castro circolano già negli ambienti di mercato, ma la lista potrebbe allungarsi nei prossimi mesi.

L’obiettivo è chiaro: una spalla diversa da quella che Fullkrug non ha potuto offrire. Allegri avrà dunque un volto nuovo in attacco per la prossima campagna. La ricerca è già avviata e le alternative non mancano nel panorama italiano e internazionale.