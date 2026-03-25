Milan, il sogno si chiama Goretzka: duello con le big italiane

Settimana di sosta per recuperare energie, ma anche per iniziare ad intavolare i programmi per quella che sarà la prossima stagione calcistica. La dirigenza del Milan, quindi, inizia a sondare quelli che potrebbero essere i colpi “Champions”, e Leon Goretzka potrebbe fare al caso dei rossoneri: la concorrenza è tanta.

Mercato Milan, Goretzka è il colpo Champions: i costi

La prossima stagione, con una qualificazione Champions messa in cassaforte, bisognerà alzare ulteriormente l’asticella. Il Milan lo sa e non vuole farsi trovare impreparato, portandosi avanti con il lavoro e con la programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Leon Goretzka è il grande sogno per l’estate. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero a fine stagione e per convincerlo servirà un contratto da circa 5-6 milioni di euro.

Milan, attenzione alla concorrenza

Il Milan non è l’unica squadra sulle tracce di Goretzka. Tanti top club sono interessati, in particolare nella nostra Serie A. La Juventus di Spalletti potrebbe averne bisogno, ma soprattutto si prospetta una doppia sfida con il Napoli, prossimo avversario in campionato e molto forte sul giocatore.