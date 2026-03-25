Milan, stravolti i valori di mercato: cosa rischia il club in estate

Dopo la deludente annata della scorsa stagione, la dirigenza rossonera si è affidata ad un allenatore che conosce nel migliore dei modi la nostra Serie A. La mano di Massimiliano Allegri si è vista, ed è riscontrabile anche nel cambiamento delle valutazioni dei giocatori rossoneri. I dati parlano chiaro: la difesa è il reparto cresciuto maggiormente, mentre l’attacco è in calo.

Milan, numeri top per la difesa: ecco chi sale

Il reparto difensivo è stato il fiore all’occhiello fin qui per il Milan di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus è riconosciuto proprio per la sua grande capacità nel compattare la squadra, e renderla una vera e propria fortezza dal punto di vista dei pochi gol subiti, appena 23 in questa stagione di Serie A.

La miglior difesa del campionato, difatti, vede grandi progressi in termini di valutazione dei propri calciatori. Secondo i dati riportati da Transfermarkt, Strahinja Pavlovic è passato da 28 milioni di valutazione a ben 35 milioni. Aumentati anche: De Winter da 20 a 23 milioni, Athekame da 8 a 10 milioni. Il più grande risultato, ovviamente, l’ha ottenuto Davide Bartesaghi, passato da 3 a 23 milioni di valutazione. Invariati, invce, i valori di Maignan (25) e Gabbia (20).

Milan, l’attacco è il punto dolente: chi scende

Se la difesa è stato il punto di forza, non si può dire lo stesso dell’attacco. 47 gol segnati fin qui, e varie valutazioni in calo per gli attaccanti rossoneri. Leao e Pulisic su tutti hanno dimunuito il proprio valore di mercato: il portoghese è passato da 70 a 65 milioni, mentre l’americano da 60 a 50 milioni.

Nkunku, pagato 37 milioni in estate, è sceso dai 32 iniziali a ben 28 milioni, mentre il nuovo acquisto Fullkrug da 8 a 5 milioni. A centrocampo, anche Fofana e Jashari in calo: il francese da 28 a 25 milioni, mentre il belga è arrivato a quota 30. Invariati: Gimenez (20) e Saelemaekers(25).