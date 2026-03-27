Milan, il top a zero si allontana? Duello con la big di Serie A

Duello non solo sul campo ma anche in sede di calciomercato. Questa è la situazione che potrebbe andare in scena tra Milan e Juve, entrambe interessate a Robert Lewandowski. L’esperto attaccante polacco, in scadenza col Barcellona, potrebbe accettare una nuova sfida all’età di 37 anni, con rossoneri e bianconeri alla finestra.

Milan, occhio alla Juve: emissario bianconero presente per Polonia-Albania

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri un emissario della Juventus era presente allo stadio Pge Narodowy per Polonia-Albania. L’obiettivo? Seguire Robert Lewandowski, che andrà in scadenza a fine stagione con il Barcellona.

Naturalmente la questione interessa al Milan, che da settimane segue con attenzione il centravanti polacco come possibile colpo a zero. L’idea del Milan è seguire la strategia utilizzare per l’acquisizione di Luka Modric, che nonostante l’età avanzata si è mostrato determinante a più riprese in questa stagione.

Si prospetta dunque un possibile duello tra i due club di Serie A, che potrebbe avere la presenza di tanti altri club. Innegabile, infatti, che un calciatore del calibro di Robert Lewandowski attragga diversi club per un acquisto a zero.