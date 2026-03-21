Milan, il top pronto a rinnovare: spunta l’indizio che avvicina la firma!

Il Milan spera nella firma del rinnovo di Luka Modric. Il Pallone d’Oro 2018 e certamente uno dei centrocampisti migliori della storia di questo sport, ha affascinato il campionato di Serie A nonostante l’età (40 anni). Il croato non sembra voler smettere, e il Milan non vuole perdere la possibilità di avere un altro anno un campione del suo calibro. Tare lavora al suo rinnovo, che appare più vicino.

Incontro Tare-Modric: feeling e rinnovo col Milan vicino

Come riportato da Tuttosport, nella serata di giovedì c’è stata una cena tra Luka Modric e il ds Igli Tare. Tanti i temi su cui si sono confrontati il dirigente e il centrocampista, ma quello centrale è certamente il prolungamento del contratto.

Tanta la voglia del croato di continuare a giocare ad alti livelli e, finora, non ha certamente mostrato cali di rendimento, anzi. L’ex Real Madrid è un punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri, che sarebbe felice di averlo anche nella prossima stagione.

Per lui è pronto un rinnovo a 4.5 milioni più bonus per un altro anno insieme. C’è fiducia per il buon esito della trattativa e per la firma sul contratto fino al 3 giugno 2027.