Milan-Inter, Allegri lo rifà: stessa scelta del derby di andata

Quasi tutto pronto per il secondo derby della stagione tra Milan e Inter. Massimiliano Allegri studia le ultime mosse in quel di Milanello, prima di prendere le decisioni definitive sulla formazione titolare. Le certezze sembrano arrivare dal reparto offensivo: Leao e Pulisic saranno i titolari.

Milan, Leao e Pulisic dal 1′: le ultime

In casa Milan si avvicina il derby di Milano contro l’Inter di Cristian Chivu, previsto domenica sera alle 20.45. Max Allegri e i suoi ragazzi si preparano al meglio prima della gara che dirà, inevitabilmente, se ci saranno ancora chance per lottarsi lo Scudetto proprio con i nerazzurri.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico ex Juve è pronto a proporre la coppia Leao-Pulisic davanti. I due erano stati schierati titolari anche nella gara d’andata, vinta per 1-0 con gol dell’americano. Il piano gara verosimilmente sarà lo stesso del primo derby stagioanle.

Allegri con questa scelta punterà a non dare punti di riferimento ai suoi avversari, cercando di essere imprevedibile senza una vera e propria punta di riferimento. Inoltre la velocità dei due potrebbe essere un fattore da considerare, soprattutto nel caso in cui ci dovessero esserci vari contropiedi come avvenuto all’andata.