Milan-Inter, Allegri lo rifà: stessa scelta del derby di andata

di
Massimiliano Allegri in panchina per il campionato 2026

Quasi tutto pronto per il secondo derby della stagione tra Milan e Inter. Massimiliano Allegri studia le ultime mosse in quel di Milanello, prima di prendere le decisioni definitive sulla formazione titolare. Le certezze sembrano arrivare dal reparto offensivo: Leao e Pulisic saranno i titolari.

Milan, Leao e Pulisic dal 1′: le ultime

In casa Milan si avvicina il derby di Milano contro l’Inter di Cristian Chivu, previsto domenica sera alle 20.45. Max Allegri e i suoi ragazzi si preparano al meglio prima della gara che dirà, inevitabilmente, se ci saranno ancora chance per lottarsi lo Scudetto proprio con i nerazzurri.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico ex Juve è pronto a proporre la coppia Leao-Pulisic davanti. I due erano stati schierati titolari anche nella gara d’andata, vinta per 1-0 con gol dell’americano. Il piano gara verosimilmente sarà lo stesso del primo derby stagioanle.

Christian Pulisic in campo contro l'Inter per il campionato
Pulisic nella gara d’andata contro l’Inter

Allegri con questa scelta punterà a non dare punti di riferimento ai suoi avversari, cercando di essere imprevedibile senza una vera e propria punta di riferimento. Inoltre la velocità dei due potrebbe essere un fattore da considerare, soprattutto nel caso in cui ci dovessero esserci vari contropiedi come avvenuto all’andata.

Laura Bisogno

