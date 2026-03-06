Milan-Inter, il fedelissimo di Allegri in dubbio: oggi la giornata decisiva

Il derby della Madonnina si avvicina, e tra i dubbi di formazione che tengono in apprensione i tifosi rossoneri ce n’è uno in particolare: le condizioni fisiche di Davide Bartesaghi. Il giovane difensore classe 2005, ormai fedelissimo di Allegri, è ancora in bilico: il responso arriverà oggi.

Bartesaghi in dubbio: oggi il test decisivo

Tutto è cominciato contro la Cremonese: Bartesaghi, titolare come di consueto sulla fascia sinistra, ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra nel corso del match. Un problema che non sembrava gravissimo in un primo momento, ma che ha costretto lo staff medico a tenerlo sotto osservazione.

Ieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ragazzo ha svolto lavoro differenziato, lontano dal gruppo. La sensazione è che si tratti di un affaticamento piuttosto che di uno strappo vero e proprio, e in queste situazioni il Milan cerca di non rischiare mai.

Estupinan scalpita: soluzione d’emergenza

Se oggi il provino dovesse dare esito negativo, Allegri non avrà molte alternative sulla corsia mancina: dovrà puntare obbligatoriamente su Estupinian. Una scelta obbligata, ma che potrebbe pesare in una partita cruciale per i rossoneri

Allegri sa bene che l’assenza di Baresaghi sarebbe pesantissima, e perderlo sarebbe un duro colpo per l’equilibrio difensivo rossonero. Solo oggi, però, arriverà la decisione: l’impiego nel derby è ancora in forte dubbio.